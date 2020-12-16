Митрополит Крутицкий и Коломенский призвал вакцинироваться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ebf8c81e-3fa3-11eb-81a4-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий Фото: lytkarino.mosreg.ru

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий выступил в поддержку вакцинации от коронавируса.

Я думаю, что те люди, которым можно привиться, обязаны привиться! Потому что через это человек сохраняет не только своё здоровье, но и ограждает других людей от заражения. Слава Богу, что есть такая возможность, — сказал священнослужитель в беседе с «Радио 1».

Ювеналий отметил, что причин относиться к вакцинации негативно нет, так как эта практика давно и прочно вошла в жизнь людей. Митрополит указал, что сам он ежегодно делает прививку от гриппа.

Ведь мы давно привыкли к прививкам. <...> Это стало чем-то повседневным. Также и от этой страшной болезни, конечно, нужно прививаться, — заключил Ювеналий.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Как передавал NEWS.ru, 15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы РФ, все субъекты приступили к вакцинации. По словам главы Минздрава, в регионах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии вакцин для распределения.