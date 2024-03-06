Паралимпийцам из России запретили посещать открытие Игр-2024 МПК запретил российским паралимпийцам посещать открытие Игр-2024

Фото: vk.com/russianparalymp

Спортсменов из России не допустят на церемонию открытия летних Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Паралимпийского комитета России. При этом россияне, желающие поучаствовать в Играх, должны будут пройти проверку на предмет непричастности к военным организациям — в случае соответствия критериям они смогут выступать в нейтральном статусе.

В соответствии с критериями российские спортсмены могут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе и только в рамках личного зачета. Нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал не примут участия в церемониях открытия и закрытия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на церемонии награждения нейтральных спортсменов, в случае если занято первое место, будет звучать гимн и подниматься флаг Международного паралимпийского комитета. В российском Паралимпийском комитете сочли данное решение дискриминацией по национальному признаку.

Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, или возможности радоваться победе, когда звучит гимн их страны, — значит лишать их права на национальную идентичность. Это является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения Международного олимпийского комитета в отношении России вредят самой идее олимпийского движения. Представитель Кремля выразил надежду, что здравый смысл все-таки возобладает в МОК. Он также надеется, что с выправкой международных систем в будущем Россия реинтегрируется в «олимпийскую семью».