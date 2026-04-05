05 апреля 2026 в 09:40

Открыл для себя идеальный завтрак — сытный, яркий и ароматный! Идеальная замена бутербродам

Иногда самые простые рецепты оказываются самыми удачными. Эти кексы — именно тот случай: минимум усилий, доступные ингредиенты, а результат радует и вкусом, и ароматом.

Что понадобится

Пшеничная мука — 200 г, яйца — 2 шт., сметана — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., вареная ветчина — 150 г, твердый сыр — 100 г, зеленый лук — 3-4 пера, растительное масло — 1 ст. л. для смазывания форм.

Как готовлю

В глубокой миске смешиваю яйца, сметану, соль и сахар до однородности. Просеиваю муку с разрыхлителем, добавляю к жидкой основе и замешиваю гладкое тесто без комков.

Ветчину и сыр нарезаю мелкими кубиками, зеленый лук шинкую. Добавляю начинку в тесто и аккуратно перемешиваю. Формы для кексов смазываю растительным маслом и заполняю тестом на 2/3.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Проверяю готовность деревянной шпажкой: если она выходит сухой — кексы готовы. Подаю теплыми или полностью остывшими.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Читайте также
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
«Это много»: стало известно, сколько москвичи съедают креветок в сутки
Этот лаймовый кекс — мой портал в тропики. Влажная текстура, яркая цитрусовая нотка и облако бананового крема
Эти творожные кексы получатся у всех: простой рецепт из пачки творога. Магазинные покупать не захочется
Эта сырная полента — итальянская магия, превращающая простую кашу в изысканную запеканку. Готовлю постоянно
Дмитрий Демичев
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
