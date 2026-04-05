Открыл для себя идеальный завтрак — сытный, яркий и ароматный! Идеальная замена бутербродам

Иногда самые простые рецепты оказываются самыми удачными. Эти кексы — именно тот случай: минимум усилий, доступные ингредиенты, а результат радует и вкусом, и ароматом.

Что понадобится

Пшеничная мука — 200 г, яйца — 2 шт., сметана — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., вареная ветчина — 150 г, твердый сыр — 100 г, зеленый лук — 3-4 пера, растительное масло — 1 ст. л. для смазывания форм.

Как готовлю

В глубокой миске смешиваю яйца, сметану, соль и сахар до однородности. Просеиваю муку с разрыхлителем, добавляю к жидкой основе и замешиваю гладкое тесто без комков.

Ветчину и сыр нарезаю мелкими кубиками, зеленый лук шинкую. Добавляю начинку в тесто и аккуратно перемешиваю. Формы для кексов смазываю растительным маслом и заполняю тестом на 2/3.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Проверяю готовность деревянной шпажкой: если она выходит сухой — кексы готовы. Подаю теплыми или полностью остывшими.

