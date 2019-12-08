https://static.news.ru/photo/ee852c64-19cd-11ea-9580-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Значительную часть работников основанного председателем Счётной палаты Алексеем Кудриным фонда «Диалог» сократят к февралю 2020 года. Также будет сокращена большая часть программ Комитета гражданских инициатив (КГИ), работающего при поддержке фонда.

Как сообщает РБК, уведомление об увольнении уже получили около 60–70% сотрудников. Источник, близкий к организации, рассказал изданию, что в фонде останется человек, совмещающий обязанности директора и бухгалтера, юрист, «ещё пара человек и всё».

Источник уверяет, что сокращение связано с урезанием финансирования «Норникелем» — главным спонсором. Металлургической компании не понравилась заявка, поданная КГИ, в которой акцент делался на реформу правоохранительных органов, судов и пенитенциарной системы. «Норникель» при этом больше интересовали социальные и образовательные программы.

Алексей Кудрин на своей странице в Facebook заверил , что, несмотря на сокращения, КГИ продолжит работу.

Комитет гражданских инициатив был создан в 2012 году. Он представляет собой сообщество экспертов, работающее при поддержке фонда «Диалог». Целью деятельности КГИ является популяризация идей модернизации страны и укрепления демократических институтов.

В ноябре, как передавал NEWS.ru, Алексей Кудрин раскритиковал концепцию усиления «вертикали» власти. По словам главы Счётной палаты, целесообразнее было бы наделить дополнительными полномочиями муниципальные органы.