Орнитолог оценил вероятность распространения птичьего гриппа в России Орнитолог Мишин: эпидемия птичьего гриппа из Великобритании не придет в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вспышка птичьего гриппа на островах Фарн у берегов Великобритании не представляет опасности для России, рассказал «Радио 1» орнитолог и основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин. Как объяснил специалист, несмотря на то что зараженные птицы являются перелетными, их колонии здесь не селятся из-за холодов.

У каждого вида птиц, у каждой колонии есть свои предпочтения. И если эта колония селится на островах Фарн, к нам она уже не полетит. Потому что размножаться к нам летят наши северные птицы, мы для них родина. А там родина — вот эти острова. <...> если уж наши родные птицы мигрируют от нас на юг из-за наших холодов, эти уж точно не полетят к нам, — объяснил специалист.

Эксперт подчеркнул, что случаи заражения птичьим гриппом среди людей были, но это очень редкое явление. Массовое заражение, как, например, при коронавирусе, исключено.

Инфекционист Николай Малышев ранее заверил, что вспышки птичьего гриппа H3N8 у людей не будет. Он пояснил, что заболевание не передается от человека к человеку. Для этого нужно вступить в контакт с зараженным животным, а сам штамм распространяется плохо.