Опубликованы кадры из последнего интервью с вдовой Баталова

Опубликованы кадры последнего интервью с вдовой народного артиста СССР Алексея Баталова — советской актрисой и цирковой артисткой Гитаной Леонтенко, которая скончалась на 91-м году жизни. Тогда в беседе с корреспондентом NEWS.ru она заявила, что потеряла зрение из-за того, что неизвестные люди ей «что-то подсыпали».

Телевизор я не смотрю, я же не вижу. Мне эти сволочи подсыпали что-то, и я лишилась зрения, — сказала она.

О смерти вдовы Баталова сообщила представитель семьи, юрист Татьяна Кириенко. По ее словам, артистка скончалась у себя дома в Москве. Прощание с ней состоится 6 февраля. Оно пройдет на Преображенском кладбище.

Леонтенко родилась 18 августа 1935 года в семье потомственных цирковых артистов: мать — танцовщица и наездница, отец — воздушный гимнаст. Она участвовала в программах и пантомимах различных цирков. Артистка также снималась в фильмах «Арена смелых», «Конный цирк», «Чрезвычайное поручение» и других.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с актрисой театра и кино Ольгой Чиповской пройдет в Большом портретном фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Директор учреждения Кирилл Крок уточнил, что она состоится 9 февраля в 10 утра.