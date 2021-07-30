Опубликовано видео церемонии прощания с последним членом ГКЧП Баклановым

В подмосковных Мытищах похоронили последнего члена ГКЧП, куратора проекта «Буран» Олега Бакланова. Видео с церемонии прощания опубликовал 5-tv.ru.

Прощание с экс-министром общего машиностроения СССР прошло на Федеральном военном мемориальном кладбище. На траурную церемонию пришли родные, друзья и коллеги, в том числе и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Меня сегодня спросили, какие бы события не произошли, если бы не было Олега Дмитриевича. Первое, что, конечно, пришло в память, это «Буран!. Хотя многого другого могло бы не быть, если бы не было его таланта организатора оборонной космической промышленности. Он до последних дней был в курсе всего происходящего, — сказал он в траурной речи.

Рогозин также выразил соболезнования родным и близким Бакланова.

Как сообщалось, бывший руководитель ракетно-космической отрасли СССР и последний член ГКЧП Олег Бакланов умер 28 июля в возрасте 89 лет.

Бакланов известен также как руководитель проекта «Буран» и противник Михаила Горбачёва. С 1983 по 1988 год он занимал должность министра общего машиностроения СССР. С 1985-го по 1988-й он курировал государственную программу по созданию многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран».

Олег Бакланов в 1991 году принимал активное участие в работе ГКЧП. После этого находился под стражей по обвинению в попытке захвата власти до января 1993 года. Вместе с соратниками он пытался не допустить распада СССР и свергнуть президента страны Михаила Горбачёва. Позже Бакланов был амнистирован. С конца февраля прошлого года он стал последним из живущих членов ГКЧП.