Опрос: большинство россиян носят маски в общественных местах

https://static.news.ru/photo/5ebb05a2-a0d9-11ea-9b7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 83% россиян используют медицинские маски в общественных местах. Это следует из опроса ВЦИОМ.

Подавляющее большинство опрошенных — 83% — надевают маски при выходе из дома, — сообщили социологи.

По их словам, больше всего средства индивидуальной защиты используют в Южном и Северокавказском федеральных округах — 89% и 90% соответственно. 11% респондентов рассказали, что выходили из дома без масок, а 5% отметили, что последний месяц не были на улице.

Большинство респондентов покупают маски в аптеках (35%), либо им выдаёт их работодатель (21%). Чаще всего опрошенные используют одноразовые медицинские или гигиенические маски (54%), многоразовые маски носят 34% граждан, 9% респондентов изготавливают маски самостоятельно.

В опросе принимали участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян из населённых пунктов различного типа.

Ранее академик РАН Виталий Зверев заявил, что маски и перчатки бесполезно носить, поскольку коронавирус долго не задерживается на поверхностях. Специалист считает, что из-за длительного ношения масок или перчаток на коже могут появиться грибки.

NEWS.ru писал, что большинство россиян соблюдают правила безопасности во время пандемии из-за боязни подхватить коронавирус. Об этом сообщили специалисты Антикризисного социологического центра.