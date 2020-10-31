Операторы России и Белоруссии снизили плату за роуминг между странами

Операторы связи из России и Белоруссии объявили о снижении стоимости роуминговых услуг при поездках в соседнюю страну.
С 1 ноября цены на звонки, SMS и трафик мобильного интернета при посещении россиянами Белоруссии и наоборот были снижены.
Российские операторы анонсировали снижение тарифов 30 октября. Нововведение обусловлено договорённостью между Москвой и Минском о постепенном отказе от платы за роуминг между двумя странами,
Ранее NEWS.ru писал, что в ФАС России ожидают повышение цен на международный роуминг на фоне роста падения спроса на услуги связи в поездках из-за пандемии коронавируса.