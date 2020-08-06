«Оно движется!»: новая оптическая иллюзия озадачила пользователей соцсетей

https://static.news.ru/photo/c860cf00-d833-11ea-a770-fa163e074e61_660.jpg Фото: reddit

Пользователь Reddit выложил на сайт картинку и уточнил, что это статичное изображение, а не GIF-анимация. Другие пользователи Сети пытаются понять, почему рисунок кажется движущимся.

Изображение представляет собой два квадрата, один в другом, причём каждый из них, в свою очередь, состоит из мелких квадратиков. Если остановить на картинке взгляд, квадраты «оживают».

Пользователи отметили , что рисунок продолжает двигаться, даже если прокрутить его на мониторе, а некоторые признались, что им даже становится нехорошо, если долго смотреть на изображение. Люди гадают, чем вызван странный эффект.

Пришлось сильно увеличить масштаб, чтобы понять: центральный квадрат имеет тот же узор, что и внешняя область, но повернут на 90 градусов. По какой-то причине вращающийся теневой узор отправляет мозг в полёт, — приводит «ЭГ» версию одного из пользователей Reddit.

Как писал NEWS.ru ранее, пользователей Сети озадачила оптическая иллюзия, основанная на простой кривой Лиссажу. По словам комментаторов, она заставила их изрядно помучиться, прежде чем они смогли угадать всю суть.