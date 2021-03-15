Онищенко рассказал, как соблюдает Великий пост

https://static.news.ru/photo/35800956-858c-11eb-ad50-96000091f725_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пост не нужно воспринимать как голодание, он даётся, чтобы человеческий организм меньше отвлекался на грехи, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Великий пост у православных христиан начался в этом году 15 марта и продлится до 1 мая.

Животная пища исключается, чтобы энергетика организма была чуть приглушена, и человек мог все эти дни размышлять и делать всё для того, чтобы очиститься от накопившихся грехов, осмыслить их, сделать всё для того, чтобы от них избавиться. Ну, и, конечно, чтобы плотские потребности не отвлекали его от этого, в общем-то, длительного 40-дневного размышления над своим бытием, над своей жизнью, — заявил KP.RU Онищенко.

Также он отметил, что пост имеет хороший оздоровительный эффект, так как после долгой зимы происходит очищение организма. Онищенко сообщил, что намерен строго соблюдать пост. В первую неделю будет есть только хлеб, овощи и фрукты.

Я уже лет 15 или 20 соблюдаю все посты, поэтому для меня это никакое не обременение, а, наоборот, облегчение. Потому что, уже где-то после первой недели начинаешь ощущать определённую лёгкость, потому что из организма выводятся все шлаки, которые накапливаются, — добавил Онищенко.

Как писал NEWS.ru, православные верующие отметили 14 марта Прощёное воскресенье, когда принято примириться друг с другом и с чистой совестью вступить в Великий пост. Сами слова о прощении произносил Иисус Христос: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

Для верующих словесная формула такова: «Прости меня, брат/сестра!» Затем следует поклон. Ответ звучит так: «Бог простит! И я прощаю! И ты меня прости!» Главное, от чего следует себя оградить православным, — от формального подхода. Лучше забыть, как правильно попросить прощения, но делать всё от чистого сердца, говорят священники.