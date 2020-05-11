Онищенко прокомментировал заявления FT о смертности от COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/7f85ee7a-942f-11ea-9c93-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что информация, распространяемая изданием Financial Times, о том, что реальная смертность от коронавируса в России превышает данные официальной статистики, является мотивированным злорадством и непрофессиональным хайпом.

По его словам, данные о смертности в РФ будут корректироваться после окончания пандемии. Он призвал не обращать внимания на способы ведения статистики в США.

Конечно, такое мотивированное злорадство, оно ни к чему. Смертность мы будем считать после окончания, пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится - здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп, — передаёт РИА Новости его слова.