Онищенко оценил идею штрафа за отказ россиян от вакцинации

https://static.news.ru/photo/c812e108-a252-11ea-a72b-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал возможное введение штрафа за отказ прививаться. Он назвал такой вариант наказания поспешным и излишним.

Это нарушение принципов закона об иммунопрофилактике (от 17.09.1998 N157-ФЗ — «ИФ»), который подразумевает информированное согласие. А здесь предлагается принудительно. Это неверно, — заявил он в интервью «Интерфаксу».

По его словам, в основе вакцинации лежит добровольное согласие пациента. Принуждение к прививкам, по его словам, усугубит ситуацию. В целом, по мнению Онищенко, в России ситуация с вакцинацией обстоят «нормально». В 2019 году только от гриппа было привито свыше 60 млн россиян.

Пункт о возможности привлечения к ответственности граждан из групп риска за отказ от предписанных законом медосмотров и вакцинации появился в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Согласно документу, за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения подразумеваются штрафные санкции в сумме от пяти до семи тысяч рублей.

Заместитель министра юстиции Денис Новак заявил, что большинства граждан эти санкции не коснутся, в частности они не затронут тех, кто не проходит вакцинацию по национальному графику прививок по каким-либо причинам, писал NEWS.ru.