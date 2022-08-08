Онищенко назвал вероятные причины ухудшения эпидситуации с COVID-19 Онищенко: ситуация с COVID-19 может ухудшиться из-за приезда студентов в Москву и похолодания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возвращение студентов в Москву и ожидающееся похолодание могут стать причиной распространения коронавируса, рассказал РИА Новости заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он напомнил о необходимости вакцинироваться и ревакцинироваться.

Буквально через неделю Москва начнет заполняться студентами, которые приедут со всей страны — и те, кто учится, и те, кто поступил. Все они будут общаться, собираться, узнавать в вузе расписание, кто-то устраиваться в общежитие. <...> Это будет как раз пусковым механизмом, который может серьезно повлиять на ситуацию, — сказал Онищенко.

Он добавил, что с похолоданием врачи ожидают роста простудных заболеваний. При этом, как отметил Онищенко, штамм коронавируса «омикрон» характеризуется тем, что зачастую вызывает бессимптомное заражение, что также может способствовать распространению COVID-19 среди молодежи.

Ранее Онищенко рассказал, что в Москве при росте заболеваемости COVID-19 придется ввести масочный режим в метро. По его словам, в настоящее время средства индивидуальной защиты рекомендуется использовать людям из группы риска.