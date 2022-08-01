Названо условие введения масочного режима в Москве Онищенко предрек ввод масочного режима в метро Москвы при росте заболеваемости коронавирусом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве при росте заболеваемости COVID-19 придется ввести масочный режим в метро, заявил заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, передает РИА Новости. По его словам, сейчас средства индивидуальной защиты следует использовать людям из группы риска.

Все равно придется вводить, если мы удержим этот уровень заболеваемости, а он будет нарастать, — сказал Онищенко.

За прошедшие сутки в России было выявлено более 10,8 тысячи новых случаев коронавируса, свыше 800 человек госпитализированы, умерли 36 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в Росcии на данный момент не выявлено резкого роста гоcпитализаций пациентов с коронавирусом. По ее словам, гражданам следует максимально бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, проходить своевременную вакцинацию и ревакцинацию.

До этого иммунолог Николай Крючков сообщил, что текущую вспышку заболеваемости коронавирусом можно назвать мини-волной, однако россиянам стоит быть готовыми к серьезному всплеску COVID-19 со второй половины сентября. По его прогнозу, подъем заболеваемости продлится до середины августа, но о серьезном всплеске заболеваемости говорить не приходится.