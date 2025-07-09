Они завоевали сердца гурманов по всему миру: спагетти «Болоньезе»

Они завоевали сердца гурманов по всему миру: спагетти «Болоньезе»

Аромат обжаренного лука, томатов и специй наполняет кухню, обещая нечто по-настоящему вкусное. Спагетти «Болоньезе» — это не просто блюдо, это уют на тарелке, проверенная временем классика, к которой хочется возвращаться снова и снова.

Разогрейте на сковороде две столовые ложки оливкового масла, обжарьте мелко нарезанную луковицу, измельченную морковь и стебель сельдерея. Когда овощи станут мягкими, добавьте 400 граммов любимого фарша и жарьте до румяного цвета.

Влейте 100 миллилитров красного вина, выпарите алкоголь. Добавьте 400 граммов измельченных помидоров в собственном соку, пару ложек томатной пасты, посолите, поперчите. Тушите под крышкой 40 минут на медленном огне, подливая воду, если соус густеет.

Отварите 350 граммов спагетти в подсоленной воде. Смешайте пасту с соусом, добавив 50 миллилитров воды от варки. Подавайте с тертым пармезаном и свежим базиликом.