Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, пострадавшей при падении дерева

Жизни девочки, на которую 2 апреля упало дерево на востоке столицы, ничего не угрожает. Она находится под наблюдением медиков, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

Жизни ребёнка ничего не угрожает, она под наблюдением, всё нормально, — сообщила омбудсмен.

Ранее в московской прокуратуре заявили, что во дворе на улице Сторожевая на девочку упало дерево. Ребёнку потребовалась медицинская помощь. Ведомство начало проверку по факту инцидента.

Ранее стало известно, что на востоке Москвы на женщину с крыши дома упала глыба льда. Пострадавшая 1963 года рождения скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, прокуратура проводит проверку.