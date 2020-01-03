https://static.news.ru/photo/d104c950-3012-11ea-8979-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила против снижения брачного возраста. Свою позицию Пушкина объяснила тем, что подростки не готовы к самостоятельному созданию семьи.

Уже сейчас закон позволяет вступать в брак беременным девушкам при достижении 16 лет. В некоторых регионах этот возраст и вовсе равен 14 годам, пишет РИА Новости.

Но ни физически, ни морально подростки не могут строить полноценную семью, уверена депутат. Пушкина подчеркнула, что она однозначно выступает против снижения брачного возраста. Тем более, что этот порог может «развязать руки педофилам».

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Василий Власов, который является самым молодым в парламенте, поддержал идею скорректировать возраст для вступления в брак. Он уверен, что 16-летним необходимо предоставить больше прав, так как сейчас дети взрослеют гораздо быстрее, чем в былые годы.