Около 400 человек заказали тату с QR-кодами перед их отменой

Около 400 москвичей успели оформить заявку на временную татуировку c QR-кодом о вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Около 400 заявок было оформлено на производство тату с QR-кодами, — рассказали в пресс-службе Delivery Club.

Там добавили, что людям вернут деньги, если они решат отказаться от своего товара.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 июля система QR-кодов будет снята. Градоначальник сказал, что свою задачу она выполнила, вакцинация идёт успешно. На решение отменить QR-коды повлияли также обращения от бизнеса, общественных организаций и партийных организаций. Ограничения действовали две недели.

Ранее возможность нанести временное изображение QR-кода предложила служба доставки еды Delivery Club совместно с интернет-магазином временных татуировок Everink Tattoo. Были предложены различные варианты изображений. Они заявлены как водоустойчивые, способные продержаться на теле две недели.