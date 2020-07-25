Около 150 человек вышли на вечерний митинг в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/57c2124a-ce83-11ea-9a6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

В Хабаровске около 150 человек вышли на вечерний несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя силовых структур. По его данным, примерно такая же по численности акция прошла в Благовещенске, где на улицы вышли порядка 200 человек.

Около 150 человек было вечером, — сообщил собеседник агентства.

Участники демонстрации собрались на площади Ленина к 20:00 (13:00 мск). Они прошли по центральным улицам города, после чего вернулись на площадь и продолжили митинг. Также по Хабаровску проехала автоколонна. Завершилась акция в 22:00 (15:00 мск), после чего полиция увела с площади четверых человек, находившихся в нетрезвом состоянии.

В Благовещенске митинг в поддержку Фургала начался в 18:00 (12:00 мск) в сквере воинов-интернационалистов. По данным РИА Новости, более 200 человек прошли с плакатами по улицам города, завершив шествие на набережной Амура через 2,5 часа. За участниками акции следовали полицейские, которые просили граждан не выходить на проезжую часть. Как сообщил корреспондент агентства, никаких задержаний на митинге не было.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв позавидовал местным жителям, которые вышли на улицы, чтобы поучаствовать в акции поддержки арестованного бывшего главы региона Сергея Фургала. Политик подчеркнул, что у этих людей есть свободное время, поэтому он им завидует.