Океанолог назвал сроки восстановления акватории Камчатки

https://static.news.ru/photo/2846367a-08a5-11eb-8ccf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matvey Paramoshin/greenpeace.ru

На восстановление экосистемы акватории Авачинского залива на Камчатке после загрязнения потребуется не более года. Такого мнения придерживается научный руководитель института океанологии РАН Роберт Нигматулин.

Всё восстановится, такие катаклизмы происходят не так уж и редко — но природа восстанавливается каждый раз <...> Ни о каких столетиях и тысячелетиях речи не идёт — год, даже полгода! — сказал он Газете.Ru.

Он подчеркнул, что необходимо выяснить причины загрязнения воды, но при этом призвал не драматизировать ситуацию. Собеседник издания привёл в качестве примера разлив нефти в Керченском проливе в 2007 году. Нигматулин отметил, что уже через полгода следов этой катастрофы практически не осталось — природа очистилась самостоятельно.

Сообщения о загрязнении воды у Халактырского пляжа на Камчатке появились некоторое время назад. Первыми негативные изменения заметили сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в четыре раза, фенолов — в два с половиной.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что в пробах воды, которые были взяты криминалистами МВД на Халактырском пляже, ядовитых веществ не выявлено. Присутствуют только следы горюче-смазочных материалов.

Как писал NEWS.ru, СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего по двум статьям УК РФ: «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «Загрязнение морской среды». В рамках расследования причин произошедшего следователи проверяют все возможные источники загрязнения акватории Камчатки, в том числе полигоны.