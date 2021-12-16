«Одноклассники» оценили доброжелательность россиян в соцсети. Самыми позитивными в своих реакциях в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана, Башкортостана, Алтайского и Хабаровского края, сообщает пресс-служба «Одноклассников».

Пресс-служба Одноклассников

Замыкают топ-10 жители Санкт-Петербурга, Воронежской, Новосибирской, Иркутской и Свердловской областей. Среди регионов с наименее позитивными пользователями оказались Кемеровская, Волгоградская области, Приморский край, Красноярский край, Пермский край, а также Саратовская область, Ставропольский край, Челябинская область, Самарская область и Краснодарский край.

Пресс-служба Одноклассников

Рейтинг «Карта эмоций» составлен на основе комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе. Эмоциональную оценку комментариям дали алгоритмы машинного обучения.

Больше всего положительных эмоций у пользователей вызвали «Евровидение», летняя Олимпиада, космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, также съёмки фильма на МКС с Юлией Пересильд.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги года и выделила самые обсуждаемые темы. Так, в 2021 году пользователи активнее всего обсуждали второй год пандемии и вакцинацию, выборы в Госдуму, суд над Алексеем Навальным и лесные пожары. Из музыкальных исполнителей чаще всего упоминали Dava, из ведущих — Максима Галкина, а из спортсменов — Хабиба Нурмагомедова.