Очень сочно и очень сытно: готовим котлеты из минтая

Очень сочно и очень сытно: готовим котлеты из минтая

Очень сочно и очень сытно: готовим котлеты из минтая

Невероятные котлеты из минтая с карамелизированным луком – тающее во рту удовольствие с хрустящей корочкой! Ищите рецепт на NEWS.ru.

Нам понадобятся 500 г охлажденного филе минтая, 1 крупная красная луковица, 1 куриное яйцо, 2 ст. л. манной крупы (для нежности), 3 ст. л. пшеничной муки высшего сорта. Также возьмем смесь морской соли и перцев горошком, копченую паприку и оливковое масло.

Филе сначала промокнуть салфеткой, дважды пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Далее нарезанный полукольцами лук томим на медленном огне 15 минут до янтарного оттенка. Следующий шаг: соединяем рыбную основу, золотистый лук, взбитое яйцо, манку и специи. Выдерживаем 20 минут в холодильнике.

Потом обжариваем котлеты из минтая, предварительно формируя биточки. Нужна панировка в виде муки! Держим по 2 минуты с каждой стороны, затем доводим до готовности под крышкой.