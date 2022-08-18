«Очень резкий скачок»: пандемия увеличила число жертв домашнего насилия Цифровой алгоритм проанализировал приговоры по делам об убийствах женщин и выдал неутешительные данные

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Правозащитники провели цифровой мониторинг вынесенных в 2020–2021 годах приговоров по трём статьям УК, связанным с лишением жизни потерпевших. Авторы исследования выяснили, что во время пандемии более 70% убитых женщин погибли от домашнего насилия. В предыдущие годы цифры были ниже, хотя также настораживали общественность, даже несмотря на то, что в МВД говорили о тенденции к снижению данного явления. Рост насилия профильные НКО связывают с введением вынужденного в условиях COVID-19 режима самоизоляции, что по их мнению лишний раз доказало, что проблема носит системный характер и требует соответствующего решения. Подробности — в материале NEWS.ru.

Цифровой поиск закономерностей

Консорциум женских неправительственных организаций обнародовал результаты исследования и выявил, что доля женщин, погибших от рук партнёров в период пандемии, оказалась выше, чем в предыдущие годы. Так, в 2020 году она составила 70,9%, а в 2021-м — 71,7% (в 2017-м — 65,8%, в 2018-м — 66,0%, в 2019-м — 67,2%). Из общего числа погибших от домашнего насилия 92,5% и 92,8% соответственно были убиты партнёрами, а остальные — родственниками, следует из результатов мониторинга (в 2017-м — 81,1%, в 2018-м — 80,1%, в 2019-м — 81,8%).

Данные были получены с помощью IT-технологий машинного обучения, примерно таких же, какие МВД собиралось использовать для поимки преступников, анализируя материалы дел, оперативные сводки, заявления граждан, экспертизы и аудиоматериалы, а Роскомнадзор — поиски запрещённого в РФ контента. Феминистки создали программу «Алгоритм света», которая выявляет факт домашнего насилия в приговорах по трём статьям УК — 105 (убийство), ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 107 (убийство, совершённое в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения). С помощью цифровой обработки текстов приговоров, размещённых в открытом доступе на ГАС «Правосудие» и сайте Мосгорсуда, программа определяет связь между преступником и жертвой (примерно по такому принципу работают программы, используемые правоохранительными органами и Роскомнадзором для поиска экстремизма в интернете). Методология создана программисткой Светланой Жучковой при поддержке юристов и специалистов, работающих с темой домашнего насилия.

Суть работы алгоритма в том, что он соотносит текст приговора с отметкой, которую мы заранее проставили вручную, и учится искать закономерности: какие слова и выражения встречаются чаще в приговорах, где женщин убил партнёр или родственник, а какие — в остальных приговорах, — объясняла принцип работы алгоритма Жучкова.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Всего эксперты проанализировали с помощью цифрового механизма 11 175 приговоров. Среди них было 3759 решений, которые описывали убийства женщин, в том числе 2680 вердиктов, в которых женщина была убита своим партнёром или родственником. Судя по полученным данным, самый высокий уровень домашнего насилия в 2020–2021 годах наблюдался в Петербурге и Пермском крае (77%), а также Омской, Курганской и Московской областях (75%).

Авторы исследования не исключают, что реальное число погибших от домашнего насилия может быть ещё выше, поскольку многие приговоры публикуются с опозданием либо вообще не обнародуются.

Правозащитники и феминистки ранее мониторили с помощью «Алгоритма света» приговоры по трём статьям УК, которые выносились с 2011 года. Так, в ходе анализа судебных актов за период с 2011 по 2019 год выяснилось, что 65,8% убитых женщин (12 209 из 18 547) были жертвами домашнего насилия. Последующий мониторинг показал, что за два пандемийных года эта доля выросла примерно с 66% до 71%. При этом если в 2011–2019 годах чуть больше половины всех убитых женщин погибли от рук партнера, то в 2020–2021 годах — две трети.

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что режим самоизоляции спровоцировал в первую очередь всплеск партнерского насилия, — утверждают участники исследования.

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Право на жизнь

Как отмечает создательница «Алгоритма света» Светлана Жучкова, если в 2011–2019 годах доля убитых женщин, погибших от рук родственников и партнёров, была практически неизменна, то в пандемийный период произошёл «очень резкий скачок».

Можно подумать, что в абсолютном выражении роста таких убийств не произошло, а скорее снизился общий уровень насилия и уменьшилось число других — «уличных» — убийств. Но это не так, поскольку число найденных нами приговоров с убийствами женщин вовсе не уменьшилось. Для более надёжных выводов нам нужна также официальная статистика МВД о числе потерпевших женщин по исследуемым статьям УК, но таких данных в открытом доступе нет. Тексты приговоров остаются единственным источником детальной информации о том, в каких обстоятельствах убивают женщин в России, — резюмировала Жучкова.

По словам адвоката Мари Давтян, исследование показало, что пандемия COVID-19 в РФ «поставила женщин в ещё более уязвимое положение». А судебный приговор в делах об убийствах на почве бытового насилия — это «такой факт, вокруг которого уже не подискутируешь и не переложишь вину на жертву».

Мы с самого начала пандемии били тревогу, говорили о том, что нужны дополнительные меры защиты и поддержки женщин со стороны государства, но лишь в малой части регионов страны домашнее насилие было признано проблемой и были организованы хоть какие-то дополнительные меры поддержки. В целом их можно назвать эпизодическими и малоэффективными. При этом, кроме роста убийства женщин во время пандемии, женщины и девочки продолжали сталкиваться со всеми видами насилия: психологическим, сексуализированным, физическим и экономическим. Безусловно, мы должны стремиться к достижению гендерного равенства, но мы не можем идти вперёд, не обеспечив женщинам самого базового права — права на жизнь, — заявила Давтян.

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Стоит напомнить, что ещё в начале мая 2020 года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявляла, что количество случаев насилия в российских семьях на тот период с 10 апреля выросло в 2,5 раза. Незадолго до этого про значительный рост жалоб на агрессию со стороны домочадцев после введения режима самоизоляции и ограничения перемещения граждан из-за коронавируса заявляли депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой. В МВД опровергали это, уверяя, что наблюдается обратная тенденция.

Между тем проблему роста бытового насилия на фоне введения самоизоляции во многих странах признавали даже на уровне ООН. Так, в апреле 2020 года спецдокладчик международной организации Дубравка Симонович подчёркивала, что «для большого количества женщин и детей дом может быть местом страха и жестокого обращения». По её словам, данная ситуация «значительно усугубляется в случае изоляции и полного карантина».

Как писал NEWS.ru, в феврале 2021 года Консорциум женских неправительственных организаций, проанализировав несколько тысяч судебных приговоров, пришёл к выводу, что жертв домашнего насилия в России может быть примерно в 20 раз больше, чем указано в официальных данных МВД. Консервативные и религиозные деятели обвиняют феминистские сообщества в «завышении» этих показателей и в том, что борьба с бытовым насилием — это едва ли не попытка «разрушить» семейный уклад и «традиционные ценности». На ситуацию мог бы повлиять закон о профилактике семейно-бытового насилия, но, как недавно рассказывала NEWS.ru одна из его разработчиц Оксана Пушкина, в нынешних реалиях он вряд ли будет принят.