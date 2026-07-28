Обычная шарлотка уходит в прошлое: делаем нежный пирог «Сударыня» с яблоками и терпким желе из красной смородины

Обычная шарлотка уходит в прошлое: делаем нежный пирог «Сударыня» с яблоками и терпким желе из красной смородины

Этот пирог — эволюция шарлотки. Я готовлю тонкий, но пышный бисквит с яблоками внутри, а сверху выкладываю рубиновую заливку из красной смородины. Терпкая ягода освежает и делает обычную выпечку праздничной и элегантной.

Ингредиенты

Желе из красной смородины — 150 г, красная смородина свежая — для украшения; для желе: красная смородина — 250 г, сахар-песок — 200 г; для бисквита: яблоки — 1 кг, яйца куриные — 3 шт., мука пшеничная — 95 г, сахар-песок — 85 г, ванильный сахар — 10 г, разрыхлитель теста — 0,5 ч. л., соль — щепотка.

Как готовлю

Начинаю с желе: за сутки до выпечки пробиваю смородину блендером, добавляю сахар, варю 15 минут, протираю через сито и снова довожу до кипения. Остужаю и убираю в холодильник стабилизироваться. Сначала готовлю яблоки: чищу, тру на крупной терке и обязательно отжимаю через марлю — лишний сок сделает бисквит тяжелым.

Тем временем взбиваю яйца с сахаром до пышной светлой массы, аккуратно вмешиваю просеянную муку с разрыхлителем и солью. В последнюю очередь добавляю отжатые яблоки, перемешиваю и выливаю тесто в форму. Выпекаю при 180 °C 30 минут, не открывая духовку первые 20 минут, чтобы бисквит не осел.

Готовому пирогу даю полностью остыть, снимаю с формы и покрываю тонким слоем смородинового желе, сверху выкладываю свежие ягоды — и можно подавать к столу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Самое интересное — натирать яблоки на терке, они отдают сок и делают мякиш влажным, почти как панна-котта. А сверху — рубиновое чудо. Желе из смородины не растаяло и не потекло, а создало хрустящую кислинку. Советую делать пирог с вечера: за ночь в холодильнике вкусы подружатся окончательно.