https://static.news.ru/photo/ff412326-55d4-11ea-a709-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Смотреть не на красоту чисел, а на их особое значение рекомендует нумеро-психолог Елена Солнечная.

По словам эксперта, каждый месяц имеет свою структуру, в которой чётные цифры означают женское начало, интуитивное и эмоциональное, а нечётные — логическое, мужское, они ответственны за материальную сторону жизни. Эти числа направляют человека на определённые задачи, передаёт радио Sputnik.

Если пара хочет быть активной внутри себя, играет свадьбу весной. Если партнёры наполнены, представляют друг для друга равные возможности, играют летом. Так они усиливают друг друга, начинают светиться, становятся одним целым. Осень для свадьбы выбирают те, кто хочет большую семью. Осень означает плодородие, создание возможностей в семье. Зимой заключаются кармические браки, когда люди хотят что-то друг в друге почерпнуть, идёт отработка прошлых воплощений, — рассказала Солнечная.

Как писал NEWS.ru ранее, нумеролог Клара Кузденбаева заявила: брак телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова будет долгим, но не избежит измен. Более того, уже в 2020 году в этой семье появится ребёнок, рождённый от другого мужчины.