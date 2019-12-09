Лидия Михеева стала новым руководителем Общественной палаты России. Данное решение в понедельник, 9 декабря, приняли члены ОП путём голосования на планерном заседании.
По итогам выбора нового руководителя высказался первый заместитель секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров.
Позвольте поздравить Лидию Юрьевну с секретарством, — приводит ТАСС его слова.
Михеева — авторитетный юрист. Она работала в структурах Государственной думы, выступала юридическим консультантом.
Как ранее сообщал NEWS.ru, 21 октября бывший уже секретарь ОП РФ Валерий Фадеев указом президента страны Владимира Путина был назначен на должность главы президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).