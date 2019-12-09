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В различных регионах России, на территории которых предприниматели испытывают на себе давление силовиков, прокуратура проведёт рейды по факту соответствующих жалоб. Об этом журналистам сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Он лично в 2019 году уже провёл приём бизнесменов во Владивостоке и Екатеринбурге. Одним из итогов встреч стал выезд сотрудников прокуратуры в Челябинск с комплексной проверкой. По словам Чайки, на...