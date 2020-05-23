Никас Сафронов рассказал о состоянии заражённого COVID-19 сатирика Трушкина

https://static.news.ru/photo/bbd5ff4a-9ce6-11ea-b1cf-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Заразившийся коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин находится в тяжёлом состоянии. У него отмечен большой объём поражения лёгких. Об этом рассказал художник Никас Сафронов. По его словам, юморист поздно обратился к медикам.

А когда всё-таки участковый и я настояли, чтобы он вызвал скорую, в больнице даже не сразу у него обнаружили коронавирус, — объяснил он.

Сафронов выразил надежду, что Трушкин скоро пойдёт на поправку. Однажды, вспоминает художник, его «с трудом вернули к жизни, лечили дорогими швейцарскими препаратами». У супруги Трушкина также подтвердили COVID-19, однако она лечится дома, передаёт РИА Новости.

Ранее сам юморист рассказал, что не подключён к ИВЛ, однако испытывает определённые трудности с сердечно-сосудистой и пищеварительной системами. Трушкин не знает, где мог подцепить инфекцию, ведь он практически не выходил из дома и соблюдал самоизоляцию. У него поднялась высокая температура и начался кашель, после чего он сразу обратился к медикам, писал NEWS.ru.