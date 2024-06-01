«Ничего не понимают»: Познер ответил на критику голландских депутатов Познер: голландские депутаты-критики не знают содержания выступлений с Ургантом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Журналист, телеведущий Владимир Познер заявил NEWS.ru, что не намерен комментировать заявления нидерландских депутатов, потребовавших проверить правомерность выступления в стране Ивана Урганта и Познера. По его словам, названные депутаты не имеют никакого представления о содержании этого выступления.

Указанные вами депутаты не имеют никакого представления о содержании нашего выступления. Поэтому комментировать нечего. Удивляет лишь склонность некоторых людей высказываться о вещах, в которых ничего не понимают, — подчеркнул журналист.

Ранее члены парламента Нидерландов от Народной партии за свободу и демократию Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс возмутились тем, что Ургант и Познер провели шоу в одном из главных театров Амстердама. Они назвали ведущих «пропагандистами», выступающими с «ярко выраженной пророссийской позицией».

Сам Познер также заявил, что его выступления с Иваном Ургантом за границей не носят политического характера. По его словам, в своих выступлениях он и Ургант затрагивают лишь темы фильмов и путешествий. Он добавил, что после прошедшего 28 мая в Амстердаме выступления ни он, ни Ургант не получали никаких жалоб.