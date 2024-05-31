Познер отреагировал на скандал из-за выступления в Амстердаме Познер заявил, что его выступления с Ургантом за границей не связаны с политикой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер в интервью РБК заявил, что его выступления с Иваном Ургантом за границей не носят политического характера. Таким образом он отреагировал на критику со стороны депутатов парламента Нидерландов из-за концерта, прошедшего в Амстердаме. По словам радиоведущего, в своих выступлениях он и Ургант затрагивают лишь темы фильмов и путешествий.

Пока что выступления проходят при переполненных залах и с огромным успехом. Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали, и не касаются политики, — заявил ведущий.

Познер добавил, что после прошедшего 28 мая в Амстердаме выступления ни он, ни Ургант не получали никаких жалоб. Он отметил, что 30 мая они провели шоу в Цюрихе, в скором времени состоятся концерты в Берлине и во Франкфурте.

Относительно выступления членов парламента Нидерландов я ничего не знаю. Видимо, они выступили после нашего с Иваном Ургантом вечера и отъезда, — заключил Познер.

Ранее члены парламента Нидерландов от Народной партии за свободу и демократию Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс возмутились тем, что Ургант и Познер провели шоу в одном из главных театров Амстердама. Они назвали ведущих «пропагандистами», выступающими с «ярко выраженной пророссийской позицией».