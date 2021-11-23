Невролог предупредила об опасности дистанционного образования

Дистанционное обучение негативно влияет на школьников и подростков, потому что «можно много спать, ничего не делать», заявила невролог Наталья Суворинова. Мало того что дети особо не учатся, так ещё и общаются с другими людьми в основном при помощи гаджетов, пишет Pravda.Ru.

Есть ощущение, что мы сейчас теряем целый пласт поколения, нашу молодёжь. Потому что у них нет социального общения. Они и до этого были завязаны на гаджетах. А сейчас у них активная жизнь идёт именно в телефонах. <...> Это большая трагедия для нас. Я думаю, что мы ещё столкнёмся с её последствиями именно в плане того, что потеряем образование для целого поколения, — предсказала Суворинова.

Она отметила, что к ней всё чаще приходят дети и подростки с жалобами на тревожность, головную боль и проблемы со сном. По словам невролога, тревожные расстройства характерны для молодёжи, но отсутствие реальных контактов со сверстниками усугубляет сложившуюся ситуацию. Согласно Сувориновой, интроверты ещё глубже уходят в себя от отсутствия взаимодействия с окружающим миром, а экстраверты начинают страдать от депрессии по тем же причинам.

Ранее учёные предупредили об опасности социальных сетей для подростков. По их мнению, TikTok, Snapсhat, ASKfm, Tinder и Instagram могут становиться площадками для запугивания и буллинга и развивать депрессию.