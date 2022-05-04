Невролог объяснил, какая головная боль может быть опасна для здоровья Невролог Комаров: пульсирующая и локальная головная боль могут быть опасны для здоровья

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Пульсирующая и локальная головная боль, а также та, которая сопровождается нарушением сознания и температурой, может быть опасна для здоровья, заявил невролог Александр Комаров. Он подчеркнул, что диагностика особенно важна в тех случаях, когда неизвестны причины возникновения этого симптома, пишет «Москва 24».

Опасная вещь, которая может сопровождаться головной болью, — это внутримозговые аневризмы, особенно у людей с повышенным давлением. Там головная боль пульсирующая, — пояснил Комаров.

При опухоли мозга, продолжил невролог, головная боль становится локальной и сопровождается потерей сознания или эписиндромом. Инфекционная боль, в свою очередь, связана с менингитом либо с инфекционными вирусными заболеваниями головного мозга и оболочек. Комаров подчеркнул, что такую боль ни в коем случае нельзя терпеть — надо немедленно обратиться к врачу и пройти диагностику.

Ранее терапевт Оксана Хамицева заявила, что головная боль может быть связана с неврологическими, кардиологическими, эндокринологическими проблемами, приёмом препаратов, системными аутоиммунными заболеваниями и опухолями. Эксперт отметила, что головная боль — это неспецифический симптом, который может быть связан с широким спектром заболеваний. По её словам, этому могут послужить шейный остеохондроз, мигрени, повышенное давление, а также заболевания щитовидной железы.