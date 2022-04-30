Названы шесть причин головной боли Терапевт Хамицева перечислила шесть причин головной боли

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Терапевт Оксана Хамицева заявила, что головная боль может быть связана с неврологическими, кардиологическими, эндокринологическими проблемами, приёмом препаратов, системными аутоиммунными заболеваниями и опухолями. Эксперт отметила, что головная боль — это неспецифический симптом, который может быть связан с широким спектром заболеваний. По её словам, этому могут послужить шейный остеохондроз, мигрени, повышенное давление, а также заболевания щитовидной железы, пишет URA.RU.

К основным причинам головной боли можно отнести неврологические проблемы, кардиологические проблемы и эндокринологические проблемы, - рассказала Хамицева.

Специалист добавила, что данный симптом также могут провоцировать таблетки, аутоиммунные заболевания и опухоли.

Врач-диетолог Маргарита Королёва ранее заявила, что нельзя комбинировать белки и быстрые углеводы, поскольку из-за этого в организме запускается процесс брожения и нарушается усвоение белка. Так, например, нельзя употреблять мясные изделия с макаронами из мягких сортов пшеницы и картофелем. Эксперт добавила, что также нельзя употреблять алкоголь с газировкой. Она при этом подчеркнула, что кофе не следует смешивать ни с одним продуктом, так как он мешает усвоению микроэлементов, содержащихся в других продуктах, в том числе кальция, магния, железа и фосфора.