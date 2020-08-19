Названы вопросы, которые работодатели любят задавать на собеседовании

Аналитики сервиса Superjob назвали вопросы, которые любят чаще всего задавать работодатели на собеседовании.
Согласно исследованию сервиса, наиболее популярными вопросами на собеседовании стали об опыте работы (14% респондентов), причине увольнения с предыдущего места работы и личные достижения (6%), о достоинствах и недостатках (5%), целях и мечтах (4%),
Также 4% потенциальных работодателей спрашивают на собеседовании о желаемом уровне зарплаты, идеальном месте работы и причинах выбора компании, на должность в которой претендует человек.
Кроме того, около 3% могут спросить о нелюбимых и любимых должностных обязанностях, рассказать о себе, а также о том, что кандидат ожидает получить от нового места работы.
Лишь немногие (2%) просят рассказать об увлечениях и хобби, допущенных ошибках на предыдущих местах работы, а также построить модель необычной или сложной ситуации на работе.
Как писал NEWS.ru ранее, эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке. Среди лидеров оказались: главный по сториз в компании — производителе смартфонов, инженер автоматизированного тестирования и менеджер по подбору персонала.
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