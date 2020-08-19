Названы вопросы, которые работодатели любят задавать на собеседовании

https://static.news.ru/photo/b0fa55ea-e2a9-11ea-8c07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hunters Race/Unsplash.com

Аналитики сервиса Superjob назвали вопросы, которые любят чаще всего задавать работодатели на собеседовании.

Согласно исследованию сервиса, наиболее популярными вопросами на собеседовании стали об опыте работы (14% респондентов), причине увольнения с предыдущего места работы и личные достижения (6%), о достоинствах и недостатках (5%), целях и мечтах (4%), сообщает RT.

Также 4% потенциальных работодателей спрашивают на собеседовании о желаемом уровне зарплаты, идеальном месте работы и причинах выбора компании, на должность в которой претендует человек.

Кроме того, около 3% могут спросить о нелюбимых и любимых должностных обязанностях, рассказать о себе, а также о том, что кандидат ожидает получить от нового места работы.

Лишь немногие (2%) просят рассказать об увлечениях и хобби, допущенных ошибках на предыдущих местах работы, а также построить модель необычной или сложной ситуации на работе.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке. Среди лидеров оказались: главный по сториз в компании — производителе смартфонов, инженер автоматизированного тестирования и менеджер по подбору персонала.