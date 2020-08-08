Названы самые выгодные места для отдыха на море в бархатный сезон

https://static.news.ru/photo/074f0674-da4a-11ea-90d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Эксперты туристической отрасли назвали самые выгодные места для отдыха на море в бархатный сезон грядущей осенью. Лидером, по мнению специалистов, станет Турция, если статистика по коронавирусу останется на прежнем уровне.

Обилием справок наших граждан не удивишь, они приучены к ним с рождения, а защитные меры они везде одинаковы, и мы постепенно начинаем к ним привыкать, — цитирует «Прайм» президента Ассоциации по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер и участников таймшер-индустрии «Рустайм» Анну Виноградову.

Также отдых на море могут предложить Танзания и Абхазия, но, считается, что они не смогут составить конкуренцию турецким курортам.

Кроме того, спросом могут пользоваться российские курорты черноморского побережья: Абрау-Дюрсо, Керчь, Севастополь, Судак, Сочи, Туапсе и Ялта.

Как ранее писал NEWS.ru, на курортах Турции жители и туристы носят маски, а «шведский стол» не отменили. Об этом сообщили россияне, находящиеся на отдыхе в этой стране.