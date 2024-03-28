Названы самые романтические места планеты Турэксперт Ансталь назвала Париж и Италию самыми романтическими местами планеты

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Наиболее романтическими местами на планете являются Париж и Италия, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, медовый месяц в Испании и на Мальдивах также принесет немало эмоций и впечатлений.

Самым романтичным городом на планете является Париж. Также не стоит забывать про Италию, это безумно красивая страна с особенным колоритом. Италия славится своими пейзажами, кроме того, там отлично умеют встречать путешественников. Еще в список самых романтичных мест на планете можно добавить Испанию и Мальдивы. Отправляясь в свадебное путешествие, стоит рассмотреть эти направления, — рассказала Ансталь.

Турэксперт добавила, что, отправляясь в путешествие, главное — не забывать о хорошем настроении. Ведь рядом с любимым человеком и дождливый Санкт-Петербург кажется романтичным, заключила она.

Ранее Наталия Ансталь заявила, что гора Тяньмэнь в Китае и Мальдивы — одни из тех мест, которые стоит увидеть каждому своими глазами хотя бы раз в жизни. Турэксперт также посоветовала посетить самый высокий водопад в мире под названием Анхель. Он находится на реке Кереп в венесуэльском штате Боливар. По ее словам, наша планета богата уникальными творениями природы и удивительными местами, которые ежегодно привлекают миллионы туристов.