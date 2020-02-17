https://static.news.ru/photo/5a0014a8-517e-11ea-b908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Zegers/Global Look Press

День защитника Отечества российские туристы предпочитают провести в Турции, ОАЭ и Таиланде — именно эти направления стали самыми популярными среди россиян на предстоящие праздничные дни.

Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм», ссылаясь на данные некоторых крупных туроператоров. Наибольшим спросом пользуются туры в Анталью, Стамбул, Дубай и разные районы Таиланда. Также в большом количестве бронируются горнолыжные туры в Австрию, Андорру и Болгарию.

При этом туроператоры подчёркивают, что цены на такие поездки практически не выросли по сравнению с прошлогодними показателями. Также компании отмечают, что из-за распространения коронавируса из топа продаж исчез Китай, а спрос на туры в Таиланд и Вьетнам несколько снизился.

Ранее NEWS.ru писал о том, что две трети россиян не готовы потратить на отдых у моря больше 100 тысяч рублей. Каждый третий и вовсе старается уложиться в сумму до 50 тысяч, выяснили исследователи.