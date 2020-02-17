День защитника Отечества российские туристы предпочитают провести в Турции, ОАЭ и Таиланде — именно эти направления стали самыми популярными среди россиян на предстоящие праздничные дни.
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При этом туроператоры подчёркивают, что цены на такие поездки практически не выросли по сравнению с прошлогодними показателями. Также компании отмечают, что из-за распространения коронавируса из топа продаж исчез Китай, а спрос на туры в Таиланд и Вьетнам несколько снизился.
Ранее NEWS.ru писал о том, что две трети россиян не готовы потратить на отдых у моря больше 100 тысяч рублей. Каждый третий и вовсе старается уложиться в сумму до 50 тысяч, выяснили исследователи.
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