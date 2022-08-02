Названы самые культурные города России Самыми культурными городами россияне назвали Москву, Петербург и Новосибирск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкт-Петербург

Самыми культурными городами России, согласно опросу, являются Санкт-Петербург, Москва и Новосибирск. Рейтинг был составлен с учетом научного потенциала, возможностей получить высшее образование, количества заведений культуры и искусства и исторического наследия, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

По данным исследования НИУ ВШЭ, в России довольно высокий уровень образованности населения: практически у каждого третьего есть диплом о высшем образовании, у такого же количества людей есть средне-специальное образование. Все больше людей получают среднее-профессиональное образование, так как его уровень достаточен для получения работы, — рассказала директор по персоналу Юлия Санина.

Первое место среди культурных городов России занял Петербург, за него проголосовало 57% респондентов. На втором месте Москва с 39% голосов, причем опрошенные выделили столицу как город с высоким научным потенциалом. На третьем месте рейтинга расположился Новосибирск, за него отдали голос треть опрошенных россиян.

В топ-5 также попали Екатеринбург и Казань. По мнению участвующих в опросе граждан, у этих городов богатая история и много возможностей для получения качественного высшего образования.

Ранее был опубликован список лучших городов России для построения карьеры. Рейтинг возглавила Москва с 73% голосов. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург (63%) и Казань (53%) соответственно.