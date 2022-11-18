Психолог объяснила, как эффективно и комфортно общаться с подростками Психолог Леонова посоветовала не заниматься с подростками нравоучениями

Фото: Shutterstock

Чтобы общение с подростком было комфортным и эффективным, психолог Ирина Леонова в разговоре с NEWS.ru посоветовала придерживаться нескольких правил. Главное не пытаться заниматься нравоучениями и склонять ребенка к задушевным беседам, поскольку это может охладить отношения.

Вспомните своих родителей, разве вам нравится, когда они очередной раз учат вас жизни, советуют, как лучше? Не портите себе карму, давайте набивать шишки и усваивать собственные уроки. Если совсем невтерпеж молчать, то попробуйте говорить с ребенком примерами из своего опыта. <...> Делиться информацией — это лучше, чем заниматься нравоучениями, — пояснила Леонова.

Кроме того, она призвала не настаивать на откровенных разговорах, лучше создать атмосферу, в которой подростку будет не страшно прийти и поделиться сокровенным. По словам Леоновой, важно, чтобы ребенок знал: над ним не посмеются, не осудят, а озвученное не будет предано огласке. Психолог подчеркнула, что родители смело идут в трансформации, но ожидают быстрых результатов, хотя необходимо поубавить скорость, ведь «у всего есть свой срок созревания».

Специалист также посоветовала родителям «быть в теме», чтобы иметь больше тем для разговоров с ребенком. Психолог призвала родителей учиться новому, искать, куда можно сходить вместе и о чем поговорить.

Чем меньше у нас тем для обсуждения, чем меньше мы знаем про своих детей, тем дальше от них становимся. Они чувствуют, что есть друзья, с которыми интересно, и родители, которые ничего не понимают, и конечно больше времени они будут проводить именно с теми, кто их понимает, — сказала Леонова.

Также важным аспектом в общении с подростками психолог назвала принцип «обещайте ровно столько, сколько точно выполните». По ее словам, не стоит подрывать свою репутацию несдержанным словом, поскольку обман чреват испорченными отношениями, которые будет трудно восстанавливать.

При этом Леонова указала на важность четких адекватных требований, которые меняются со временем.

Ранее психолог Марина Гладышева назвала основную причину агрессивного поведения подростков. По словам специалиста, зачастую в работе с ребенком необходимо смотреть в суть проблемы, а не пытаться разобраться с ее последствиями.