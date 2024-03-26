Дмитрий Новиков

Названы люди, способные наказать террористов из «Крокуса» «по-другому» Криминалист Игнатов: подозреваемые в теракте в «Крокусе» могут не дожить до суда

26 марта 2024 в 12:40 Автор: Дмитрий Новиков

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»