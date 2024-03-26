Подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» рискуют не дожить до суда, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он не исключил, что с фигурантами могут «разобраться по-другому» в СИЗО.
Подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» рискуют не дожить до приговора. Понимаете, они попадут в СИЗО, где сидят серьезные люди... Они не приемлют терроризм, среди жертв могли оказаться жены, матери, дети тех же находящихся в СИЗО. Поэтому с террористами могут разобраться по-другому, скажем так, — считает Игнатов.
Эксперт предположил, что задержанных могут содержать отдельно от остальных содержащихся в СИЗО граждан на время следствия. Собеседник отметил, что даже в колонии для пожизненно осужденных им будет грозить опасность от сокамерников.
Плюс в колонии для осужденных пожизненно, если они получат ПЛС, скорее всего, так и будет: на них может напасать сокамерник, нанести смертельную травму, и ему за это ничего не будет, они и так на пожизненном. Поэтому заявление Дмитрия Медведева о судьбе задержанных недалеко от истины, — подытожил Игнатов.
Вооруженные автоматическим оружием преступники напали на концертный зал в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, 22 марта. Вскоре все четверо непосредственных участников нападения были задержаны. По последним данным, число погибших возросло до 139 человек. Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен, сообщил ранее глава СК Александр Бастрыкин.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: t.me/moscowcourts
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых