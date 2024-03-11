Названа болезнь, при которой можно и нужно дышать над горячей картошкой Терапевт Жито: над горячей картошкой полезно дышать при сильном насморке

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Дышать над горячей картошкой полезно при простуде или сильном насморке, рассказал NEWS.ru терапевт Алексей Жито. Он подчеркнул, что данный метод не должен заменить медикаменты, прописанные врачом.

Такой метод лечения применялся ранее при простуде, особенно когда медицинских препаратов в доступе было недостаточно. Если лекарств под рукой нет, а пациенту надо быстро выздороветь, то и сейчас данный метод допустим. То есть если у человека сильный насморк, то ему можно порекомендовать подышать над картошкой, — добавил Жито.

По его словам, если подышать над горячим картофелем, то улучшится общее состояние, так как теплый воздух уменьшает количество вирусных частиц, увлажняет поверхность слизистой оболочки носовых путей. Эксперт отметил: именно в этой жидкой среде начинают лучше функционировать собственные белки, например секреторный иммуноглобулин, хорошо воздействующий на некоторые вирусы.

Иммуноглобулин захватывает вирусные частицы, но он работает именно во влажной среде. Кстати, мы чаще болеем зимой, потому что в это время слизистая носа иссыхает, и увлажнение посредством дыхания над горячей картошкой показано. Но при этом ни в коем случае этот способ не должен замещать основное лечение, — подытожил Жито.

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