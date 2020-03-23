https://static.news.ru/photo/e2497aa8-6d16-11ea-99ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Международная космическая станция в ближайшие несколько месяцев станет самым безопасным местом в условиях пандемии коронавируса. Такого мнения придерживается член экипажа, отправляющегося в апреле к станции корабля «Союза МС-16», Анатолий Иванишин.

Выполнение космических полётов всегда связывается с особым риском. Но мы понимаем, что, может быть, МКС в ближайшие несколько месяцев будет самым безопасным местом на Земле, — заявил участник экспедиции в видеообращении, опубликованном на сайте Центра подготовки космонавтов.

Его коллега Иван Вагнер, также входящий в состав экипажа, призвал остающихся на Земле не паниковать и поберечь нервы.

В связи с пандемией коронавируса процесс подготовки космонавтов был изменён. Экипаж находился практически в полной изоляции, их общение с другими людьми сведено к минимуму, уточняет «Интерфакс».

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16» с экипажем в составе россиян Иванишина и Вагнера, а также американца Кэссиди на МКС запланирован на 9 апреля с космодрома Байконур. Сближение корабля со станцией пройдёт по четырёхвитковой схеме. Плановая продолжительность полёта экспедиции составит 196 суток.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек, писал NEWS.ru.