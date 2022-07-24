Названо число людей, которых может заразить болеющий штаммом «кентавр» Пульмонолог Божко назвала число людей, которых может заразить болеющий штаммом «кентавр»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-пульмонолог Светлана Божко заявила, что инфицированный новым вариантом коронавируса «кентавр» способен заразить до 16 человек. Эксперт добавила, что этот показатель приведёт к чрезвычайно быстрому распространению инфекции. По её словам, новый штамм может занять одну из лидирующих позиций среди других вариантов COVID-19, пишет URA.RU.

Один инфицированный сможет заразить около 12–16 контактных лиц. Это чревато чрезвычайно быстрым распространением инфекции, — подчеркнула Светлана Божко.

Специалист добавила, что ситуацию может осложнить частота повторных заражений, которая характерна для всех подтипов штамма «омикрон».

Иммунолог Николай Крючков ранее заявил, что начавшийся подъём заболеваемости COVID-19 в России можно назвать мини-волной, поскольку она не достигнет тех значений, которые были зимой с приходом штамма «омикрон» в страну. Эксперт отметил, что несмотря на неблагоприятный сезон количество заражённых растёт. Он выразил свою озадаченность происходящим и предупредил, что опасность большой волны сохраняется. Специалист назвал данные по Москве и Санкт-Петербургу «заниженными» и добавил, что новая большая волна может начаться с середины сентября.