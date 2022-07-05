Названа страна, которая «упрется» по поводу членства финнов и шведов в НАТО Военный эксперт Суконкин: Турция «упрется» в вопросе членства в НАТО Финляндии и Швеции

Фото: shutterstock

Турция «упрется» до конца в вопросах одобрения членства в НАТО Финляндии и Швеции, так как другого уникального шанса добиться выдачи сторонников Рабочей партии Курдистана и других террористических, по мнению Анкары, группировок, у республики уже не будет, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Таким образом он прокомментировал подписание главами МИД Финляндии и Швеции протоколов о вступлении в блок.

Собеседник добавил, что республика также потребует у Хельсинки и Стокгольма осудить подобные организации. Суконкин отметил, что Турция фактически единственная страна, способная затормозить окончательно вступления Финляндии и Швеции в Альянс.

Турция будет упираться до конца. Она выставила свои требования — выдать им сторонников РПК. Анкара будет ждать, пока их желания не учтут. Там понимают, что другого уникального шанса не будет — получить свое и закрепить межгосударственными договоренностями. Например, осудить организации, которым финны и шведы помогают в полный рост, но в Турцию считающиеся террористическими. Если их требования выполнят, то Анкара может сказать ок [членству Финляндии и Швеции в НАТО], — подчеркнул Суконкин.

Он отметил, что протоколы о вступлении обеих стран в НАТО должны ратифицировать государства — участники объединения — «это многослойная структура, процессы могут длиться очень долго, что бы они ни говорили». По его словам, ничего хорошего в решении Стокгольма и Хельсинки для России нет, «хотя финны и шведы давно открыли двери для структур Альянса».

Шведы и финны и без вступления в НАТО давно открыли двери для структур Альянса. Они говорили об этом ещё несколько недель назад, если не получится быстро вступить в НАТО. Плюс их напугало [происходящее вокруг Украины]. Финляндия помнит события 39–40 годов, когда СССР отодвигал границу от Ленинграда на север и преодолел теоретически непробиваемую линию Маннергейма. Красная армия её прошла, пусть ценой потерь. И, видимо, финны крепко помнят, что невыполнимых задач для российской армии нет, — подытожил Суконкин.

Накануне министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении государств в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Финляндия и Швеция станут членами Альянса после ратификации документов всеми государствами НАТО.

Ранее Финляндия и Швеция начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО, официально подтвердив свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства перед Альянсом. До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящий прием в Альянс Финляндии и Швеции сигналом российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, дверь в Блок для новых стран останется открыта, что противоречит целям главы РФ, который предложил соглашение о европейской безопасности. Теперь, по словам Столтенберга, Россия лишь «получит больше НАТО» возле своих границ.