Стало известно, почему Никарагуа разрешила ВС РФ находиться в стране Военный эксперт Михайлов: Никарагуа разрешила ВС РФ находиться в стране ради сохранения суверенитета

Фото: Министерство обороны РФ

Власти Никарагуа разрешили временное присутствие в стране российских войск, пусть и в гуманитарных целях, так как думают о суверенитете своего государства, заявил NEWS.ru гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Эксперт считает, что для обладания независимостью всем странам американского континента, кроме США, необходимо ядерное оружие или поддержка сильного партнёра, так как «Вашингтон жрет всех в геополитическом смысле и поглощает экономики соседей».

Многие раскусили, что скрывается за этой «овечьей личиной» [США] — там сидит товарищ-волк, который, как говорил [президент России Владимир] Путин, всех кушает и никого не слушает. И будет кушать и дальше, потому что партнёры позволяют ему есть самих себя. Откусывать самые вкусные куски. Власти Никарагуа думают о независимости страны, не желая при этом окончательно противопоставить себя Западу. Для понимания — на американском континенте суверенитет гарантирует ядерное оружие или поддержка сильного партнёра, так как США жрут всех в геополитическом смысле и поглощают экономики соседей, хотят выехать на чужом горбу в будущее, — рассказал Михайлов.

Эксперт добавил, что у РФ есть «несколько союзников» в Латинской Америке, которые никогда не препятствовали периодическому присутствию российских авиации и кораблей, и сотрудничество с Никарагуа — напоминание о том, что у Москвы есть друзья в регионе, «на которых можно опереться» в случае дальнейшей эскалации конфликта РФ и Запада.

Накануне президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране военных из России и других стран в гуманитарных целях. Кроме того, в список вошли военные из США, Мексики, Венесуэлы и Кубы, следует из указа главы государства, опубликованного в официальной газете властей.

Ранее Михайлов заявил, что вероятное временное присутствие российской армии в Никарагуа станет «камнем в сапоге» США. Эксперт добавил, что у Москвы и Манагуа «замечательные отношения» по сравнению с другими центрально- и южноамериканскими государствами.