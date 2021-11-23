Названа предполагаемая дата итоговой пресс-конференции Путина

Итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина ожидается во второй половине декабря, с наибольшей вероятностью она состоится 23 декабря, в День дальней авиации ВКС России, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации российского лидера и сотрудника одного из федеральных каналов. Ещё один источник заявил, что мероприятие традиционно проводится в третий или четвёртый четверг декабря.

По мнению собеседника издания, не имеет смысла проводить пресс-конференцию раньше второй половины декабря, поскольку мероприятие подводит итоги года, после него в стране фактически замирает политическая жизнь. Как заявил газете пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, о дате проведения мероприятия «объявят своевременно».

Один из источников предположил, что пресс-конференция, скорее всего, не будет использоваться как площадка для решения принципиальных вопросов, в частности, о судьбе QR-кодов. По его словам, Путин может озвучить позицию по таким вопросам в ходе рабочих совещаний или встреч в первой половине декабря.

Ранее Песков сообщил, что большая пресс-конференция главы государства может состояться в декабре. Он также отметил, что она не будет совмещена с другими форматами, в частности, с прямой линией, как это было в прошлом году.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса формат большой пресс-конференции был изменён. Одна часть журналистов находилась вместе с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, другая — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли. Кроме того, пресс-конференция была совмещена с прямой линией.