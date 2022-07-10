Названа неожиданная проблема женщин с большой грудью Специалист по подбору белья Коцюкевич рассказал о проблемах женщин с большой грудью

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Специалист по подбору нижнего белья Андрей Коцюкевич заявил, что главными запросам женщин с пышными формами являются комфорт, удобство и красота. Эксперт отметил, что главная проблема обладательниц большого размера груди не в подборе белья, а в поиске подходящей одежды для офиса. Он пояснил, что крайне сложно найти обычную белую рубашку, которая бы соответствовала параметрам: большая грудь — узкая спина, пишет «Мослента».

Многим каждый день надо появляться на рабочем месте в белой рубашке. Но где её взять, если у вас большая грудь, но при этом узкая спина? — рассказал Коцюкевич.

Специалист порекомендовал «обходить стороной» масс-маркеты и обращаться к индивидуальному пошиву.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что отсутствие аппетита в летнюю жару может стать «моментом сезонного детокса, оздоровления», пишет радио Sputnik. Он пояснил, что в этом случае организм «подъедает» лишнее, что накопил за предыдущий период времени. По его словам, этот процесс называется аутофагией.

Эксперт указал на то, что при ограниченном питании наступает «момент омоложения». Он порекомендовал не заставлять себя есть много, а наоборот пить больше воды и напитков без сахара, а также употреблять больше овощей и зелени.