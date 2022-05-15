Названа дата индексации пенсий россиян Сенатор Бибикова рассказала про следующую индексацию пенсий россиян в 2022 году

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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала про ключевые даты индексации пенсий россиян в 2022 году. Парламентарий отметила, что следующую прибавку к пенсии с 1 августа начнут получать работающие пенсионеры при условии, что работодатель в течении года выплачивал взносы в Пенсионный фонд. Она напомнила, что правительство исполнило обязательства по индексации выплат пенсионерам в первых числах января, февраля, апреля и июня, пишет ПРАЙМ.

Чем выше зарплата, тем больше отчисления в ПФР, которые пересчитываются в коэффициенты и влияют на выплаты, — поделилась Бибикова.

Она также напомнила про то, что дети, в семьях которых умер один из кормильцев, имеют право на выплаты до достижения совершеннолетия, либо по исполнению 23 лет, если они учатся очно по основным образовательным программам.

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова ранее также напомнила, что некоторые российские пенсионеры получат прибавку к пенсии уже с 1 июня. По её словам, речь идёт об уволившихся с работы в феврале этого года. Уровень индексации, по словам специалиста, достигнет 8,6%.