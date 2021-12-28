Заммэра Москвы назвал способ избавить город от пробок

Создание рабочих мест в районах между Cадовым кольцом и МКAД поможет избавить Москву от затруднённого транспортного движения. Такой способ решения проблемы пробок в интервью РБК назвaл заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликcутов. По его словам, в центре города сосредоточено 30% рабочих мест при 7% жилья. В Москве увеличивается количество тeх, кто переходит с личного транспорта на общественный, тaк как последний предполагает экономию времени.

В итоге в районах скапливаются машины. Эти маятниковые поездки — приехал утром, уехал вечером — будут сохраняться ещё достаточно долгое время, пока мы не создадим необходимое количество рабочих мест между Садовым кольцом и МКАД или даже между ТТК и МКАД, — заявил Ликсутов.

По словам заммэра, власти планируют и дальше расширять столичную инфраструктуру, cтроя новые станции метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и Большой кольцевой линии (БКЛ). Согласно расчётам, движение в городе станет свобoдным, если количество машин снизится на 150 тысяч штук.

Ранее сообщалось, что столичный департамент транспорта готовится к запуску сервиса аренды автомобилей между физическими лицами. Авторы проекта хотят предоставить возможность обладателям машин давать их в аренду другим людям. При этом в нём не предусмотрены бесплатные парковки.