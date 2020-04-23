Ненецкий АО первым из регионов очистился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d2574164-85ff-11ea-ac83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Бездудный/vk.com

Ненецкий автономный округ объявлен свободным от коронавируса. Единственный человек, у которого был выявлен COVID-19, сдал два теста, которые показали отрицательный результат.

В эффективности мер сомнений нет. Доказательство тому — выписка уже прошедшего полный курс лечения от коронавируса и совершенно здорового (подтверждено результатами двух тестов) пациента домой, — написал в соцсетях врио губернатора округа Юрий Бездудный.

По его словам, на сегодняшний день Ненецкий округ полностью очистился от коронавируса.

В России зафиксировано 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,8 тысячи человек, умерли 555.

Ранее, как писал NEWS.ru, врачи обнаружили опасное осложнение коронавируса. COVID-19 при тяжёлом течении может привести к развитию так называемого ДВС-синдрома, или внутрисосудистого свёртывания крови.